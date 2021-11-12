Суд запретил продавать захоронения узников брянского концлагеря Дулаг-142

Дорога военнопленных концлагеря Дулаг-142 из проекта студентов-архитекторов. Фото: Анастасия Герасименко.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд не изменил решение брянского арбитражного суда, запрещающего продавать земельные участки обанкротившегося 85-й ремонтного завода в Брянске.

Прокуратура провела проверку и установила, что с 1941 по 1943 годы на территории предприятия немецко-фашистские захватчики организовали лагерь для военнопленных и гражданского населения Дулаг-142. Здесь, по подтвержденным данным, погибло 40 тысяч человек, захороненных на нынешней территории АО «85-й ремонтный завод». По инициативе прокуратуры ведут поисковые работы останков погибших.

Еще в ноябре 2019 года прокуратура внесла конкурсному управляющему АО «85-й ремонтный завод» предостережение о недопустимости уничтожения мемориального захоронения жертв лагеря «Дулаг-142» и не допустить уничтожения объекта культурно-исторического наследия.

Требования прокуратуры об исключении захоронения из конкурса проигнорировали. В конце 2020 года имущество завода продали в частную собственность.

- Прокуратура района подала жалобу в арбитражный суд на действия конкурсного управляющего и попросила признать их незаконными, - сообщают в пресс-службе Брянской области.

Суд удовлетворил жалобу прокуратуры. Но конкурсный управляющий подал апелляцию. Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал прокуратуру, а жалобу предприятия-банкрота отклонил.

Напомним, проект памятника жертвам брянского концлагеря «Дулаг-142» победил во всероссийском конкурсе. Его подготовили четверо студентов третьего курса Санкт- Петербургского горного университета: Анастасия Герасименко, Софья Давыдова, Альтаббаа М Тарек, Элина Ермакова. Это будущие архитекторы.

По задумке авторов проекта, он должен находиться в Брянске. Они хотят на территории бывшего лагеря создать большой парковый комплекс. Особенностью мемориала станут полуподземные пространства и вечный огонь. Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции. В знак памяти и скорби о погибших в лагере – металлические цветы. Творческая группа уже представила проект мемориала жертвам фашизма на Брянщине в областном краеведческом музее.

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