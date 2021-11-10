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Общество10 ноября 2021 10:00

Брянский проект «Дулаг-142» наградили дипломом победителя

Авторы хотят создать большой парковый комплекс
Надежда ПЕТРУНИНА
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Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции. Фото: ГТРК "Брянск".

Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции. Фото: ГТРК "Брянск".

Проект брянского мемориала жертвам фашизма «Дулаг-142» отметили дипломом победителя за лучшее архитектурно-пространственное решение. Он будет находиться в областном центре, сообщает РИА «Новости».

Накануне подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса «Без срока давности. Минута молчания». Его участники подготовили проекты памятников жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.

Еще раньше данный проект, который подготовили студенты из Санкт-Петербурга представили в Брянском краеведческом музее. В числе авторов и уроженка Брянской области Софья Давыдова.

Авторы проекта хотят на территории бывшего лагеря создать большой парковый комплекс. Особенностью мемориала станут полуподземные пространства и вечный огонь. Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции.

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