Брянский проект «Дулаг-142» наградили дипломом победителя

Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции. Фото: ГТРК "Брянск".

Проект брянского мемориала жертвам фашизма «Дулаг-142» отметили дипломом победителя за лучшее архитектурно-пространственное решение. Он будет находиться в областном центре, сообщает РИА «Новости».

Накануне подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса «Без срока давности. Минута молчания». Его участники подготовили проекты памятников жертвам геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.

Еще раньше данный проект, который подготовили студенты из Санкт-Петербурга представили в Брянском краеведческом музее. В числе авторов и уроженка Брянской области Софья Давыдова.

Авторы проекта хотят на территории бывшего лагеря создать большой парковый комплекс. Особенностью мемориала станут полуподземные пространства и вечный огонь. Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции.

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