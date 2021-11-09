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Общество9 ноября 2021 17:25

В брянском морге число вскрытий увеличилось в три раза

На 1000 сделали больше захоронений на кладбищах
Марина АНТОНОВА
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Фото: кадр из видео ГТРК "Брянск".

Фото: кадр из видео ГТРК "Брянск".

В морге Брянской областной больницы больше чем в три раза увеличилось число вскрытий. Если до пандемии коронавируса в 2019 году патологоанатомы сделали 1500 вскрытий за весь год. То в этом году это число уже равно 4800, сообщает ГТРК "Брянск".

- Вскрытие после инфекционных заболваний - это пятая категория сложности, - рассказал заместитель главврача Евгений Шейкин. - По нормативам один врач должен выполнять по 10 таких вскрытий в месяц. А наши сотрудники делают по десять в день.

Тела умерших от коронавируса не вмещаются в холодильники. Их хранят в кабинетах и коридорах морга. Передвижной холодильник стоит во дворе областной больницы.

Кстати, в этом году планировали построить новый корпус морга. На это выделили 70 миллионов рублей.

Увеличилось и число захоронений на кладбищах Брянска. В этом году их уже больше на 1000, чем в прошлом.

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