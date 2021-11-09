Останки советских летчиков перезахоронят в Карачевском районе

Останки советских летчиков, которые погибли в 1943 году, перезахоронят на воинском мемориале в поселке Березовский в Карачевском районе. Их и фрагменты самолета достали из земли в субботу, 6 ноября.

- С инициативой поднять из земли фрагменты боевой машины и останки летчиков выступила общественная организация «Белые Берега», - говорят в пресс-службе брянского отделения «Единой России». - Ее призыв поддержали региональные поисковые объединения «Отечество», «Брянский Фронт» и «Пересвет», организации ДОСААФ и «Боевое Братство», волонтеры из Брянска, Орла и Московской области.

Провести патриотический субботник решили после того, как черные копатели сдали в металлолом остатки боевой машины. Приемщица и директор пункта засомневались, что это обычные куски железа, и обратились к общественникам.

В субботу, 6 ноября, на месте падения самолета собралось несколько десятков человек. Многие приехали семьями. Женщины готовили на костре еду. Дети помогали взрослым: просеивали землю, относили небольшие фрагменты самолета в кузов грузовика.

- Работа осложнялась тем, что в раскоп глубиной метра три постоянно поступала вода, - рассказывает руководитель объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» Максим Волков. – К середине дня из воронки удалось выкопать части обоих двигателей самолета, лопасти винтов, шасси, приборы и многочисленные куски обшивки ИЛ-4. В тщательно перебираемой земле встречались и останки летчиков, которые фиксировались на поисковых баннерах.

Фрагменты самолета очистят, изучат. А после они займут место в качестве экспонатов музея. Добровольцы постараются найти родственников погибших летчиков. После этого останки перезахоронят со всеми почестями.

После завершения работ яму засыпали, место раскопок облагородили.

СПРАВКА

Место падения самолета у карачевской деревни Газеновка обнаружили в 2019 году местные жители. Они рассказали о находке поисковикам. Выехав на место, они нашли останки бойцов, парашютные системы и личные вещи.

По номерам моторов удалось узнать, что машина была выпущена с завода №126 в Комсомольске-на-Амуре и в июне 1943 года зачислена в 42-й авиаполк 36-й авиационной дивизии дальнего действия. Тогда других сведений о самолете и его экипаже выяснить тогда не удалось.

В этом году специалист по истории авиации Игорь Михайлюк в Центральном архиве Министерства обороны РФ нашел документы с информацией о гибели бомбардировщика. В ночь с 12 на 13 июня 12 самолетов ИЛ-4. Они должны были уничтожить железнодорожные эшелоны фашистов на станции Брянск-II.

В 23.01 экипаж лейтенанта Алексея Михайловича Метелкина сообщил по радио: «Прошел Октябрьскую железную дорогу». После этого связь с самолетом оборвалась. Другие летчики рассказали, что ИЛ-4 сбили немецкими зенитками. С боевого задания не вернулись четверо: уроженец Костромской области, летчик Алексей Михайлович Метелкин, уроженец Алма-Аты, младший лейтенант, штурман Анатолий Владимирович Павлов, уроженец Рязанской области, старшина, стрелок-радист Николай Егорович Кобзев, уроженец Могилевской области Белоруссии, младший сержант, стрелок Владимир Семенович Надточиев.