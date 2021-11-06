В Белых Берегах черные копатели сдали в металлолом остатки военного самолета

Фото: vk.com, "Белые Берега".
В брянском поселке Белые Берега черные копатели сдали в металлолом остатки боевого военного самолета времен Великой Отечественной войны. У приемщицы металла возникли вопросы о происхождении ржавых фрагментов мотора, и она обратилась к специалистам, пишут в группе "Белые Берега" в соцсетях.
Выяснилось, что они принадлежат двухмоторному дальнему бомбардировщику времен Второй мировой войны - ИЛ-4. Самолет был сбит под Белыми Берегами 13 июня 1943 года.
Экипаж ИЛ-4 составлял 4 человека. Поисковики нашли номер машины - 10915. По нему удалось установить, кто летел в самолете. Это летчик Метелкин, штурман Павлов, радист Кобзев, стрелок Надточиев. Могила одного из них находится рядом с местом падения бомбардировщика.
Лейтенант Метёлкин Алексей Михайлович. Фото: vk.com, "Белые Берега".
Останки остальных погибших бойцов попробуют найти в субботу, 6 ноября. Поисковики проведут разведку.
Лейтенант Алексей Метелкин - уроженец города Буй Ярославской, а теперь - Костромской области. Его родственников начали искать на родине.
Младший лейтенант Павлов Анатолий Владимирович. Фото: vk.com, "Белые Берега".
В ночь с 12 на 13 июня 1943 года 12 самолетов совершали вылет на уничтожение эшелонов противника над станцией Брянск-II. ИЛ-4 был сбит зенитной артиллерией противника.