Брянскую школьницу Злату Бирюкову наградили стипендией за участие в шоу «Ты супер!»

Брянская школьница Злата Бирюкова выступила в финале телевизионного шоу «Ты супер!» Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянская школьница Злата Бирюкова выступила в финале телевизионного шоу «Ты супер!» в воскресенье, 31 октября. Вокалистка не стала победительницей, однако удостоилась диплома участника, путевки в оздоровительный лагерь и стипендии.

Для итогового концерта Злата Бирюкова выбрала мировой хит «This Love*» (с англ. - «Эта любовь»). Девочка выступала второй. Конкуренцию ей составляли еще 11 исполнителей.

В видеоролике, который показали перед выступлением, уроженка Брянска призналась, что провела в Москве около двух месяцев. Она готовилась к финальному выступлению, занималась с консультантами. При этом девочка выглядела очень расстроенной: на финал «Ты супер!» из-за работы не смог приехать ее отец.

Своим исполнением хита американской поп-рок-группы «Марун Файв» Злата осталась не очень довольна. Она призналась, что очень волновалась и могла спеть лучше.

В итоге победу в шоу единоличным решением Игоря Крутого присудили Алле Чевтаевой из Подмосковья. А остальных финалистов отметили утешительными призами.

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