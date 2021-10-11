Школьница из Брянска Злата Бирюкова пробилась в финал шоу «Ты супер!»

В полуфинале пятого сезона шоу «Ты супер!» учащаяся 36-й школы города Брянска исполнила песню Леонида Агутина «Летний дождь». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянская школьница Злата Бирюкова вышла в финал телевизионного шоу «Ты супер!». Выпуск с ее участием вышел в эфир телеканала НТВ в воскресенье, 10 октября.

В полуфинале пятого сезона шоу «Ты супер!» учащаяся 36-й школы города Брянска исполнила песню «Летний дождь» Леонида Агутина.

Первой 14-летнюю девочку поддержала Ирина Дубцова – нажала заветную кнопку. Вскоре ее примеру последовали Игорь Крутой, Диана Арбенина и Алексей Воробьев.

Всего в полуфинал проекта пробились 20 юных вокалистов. В первом полуфинале выступили десять из них. Девять участников получили максимальную поддержку. Однако по итогам выступлений в финал отобрали только четверых: счастливчиков называли поочередно члены жюри. Имя Златы последней назвала Диана Арбенина.

В следующее воскресенье телезрителей ожидает второй полуфинал. А еще через неделю – грандиозный финал.

Напомним, Злата Бирюкова учится в «8А» классе указанной школы.

- Злата воспитывается в многодетной семье, у юной певицы четыре младших сестры, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Все девочки занимаются в Детской школе искусств №10, со Златой работает опытный и талантливый педагог по вокалу Галина Лозицкая.

Кстати, семья Златы – очень музыкальная, поющая и дружная семья. Ее родители – выпускники Брянского музыкального колледжа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».