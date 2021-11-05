Дело брянского юриста Сергея Маслова рассмотрят в Верховном суде

Обвиняемый обжаловал приговор в областном суде и потребовал, чтобы его дело рассматривали не Брянске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело брянского юриста Сергея Маслова 16 ноября рассмотрят в Верховном суде. Об этом сообщают «Брянские новости».

Напомним, в Брянске юриста и блогера Сергея Маслова оштрафовали на один миллион рублей за клевету на отца брянского губернатора. В августе прошлого года он записал и опубликовал на популярном видеохостинге ролик, в котором обвинил ветерана Великой Отечественной войны в том, что он сотрудничал с контрразведкой "Абвер". Тем самым блогер обвинил ветерана в государственной измене. А это - тяжкое преступление.

Приговор блогеру вынесли 6 апреля в Советском районном суде. Информацию из видеоролика признали недостоверной. Поэтому Сергея Маслова признали виновным.

Обвиняемый обжаловал приговор в областном суде и потребовал, чтобы его дело рассматривали не Брянске. Однако, суд Саратова вынес решение, что дело должны рассмотреть в областном центре. Но Маслов и это решение обжаловал. Теперь уголовное дело рассмотрят и вынесут решение в Верховном суде.