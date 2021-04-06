В Брянске блогер Маслов получил штраф в миллион рублей за клевету на ветерана

В Брянске юрист Маслов получил шарф в миллион рублей за клевету на ветерана. Фото: СУ СК России по Брянской области.

В Брянске юриста и блогера Сергея Маслова оштрафовали на один миллион рублей за клевету на отца брянского губернатора. В августе прошлого года он записал и опубликовал на популярном видеохостинге ролик, в котором обвинил ветерана Великой Отечественной войны в том, что он сотрудничал с контрразведкой "Абвер". Тем самым блогер обвинил ветерана в государственной измене. А это - тяжкое преступление.

Приговор блогеру вынесли во вторник, 6 апреля, в Советском районном суде. Информацию из видеоролика признали недостоверной. Поэтому Сергея Маслова признали виновным.

- В мае 1942 года в результате ожесточенных боев с применением немцами нервнопаралитического газа в районе Керчи ветеран вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь «Шталаг-326», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям. Позже он бежал из лагеря и продолжил служить в рядах Красной Армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг".

Приговор блогеру в законную силу пока не вступил.

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