Брянский бизнесмен Алехин предложил освободить от налогов ресторанный бизнес

Фото: www.oprf.ru, Общественная палата РФ.

Брянский бизнесмен Игорь Алехин предложил освободить ресторанный бизнес от налоговых сборов в четвертом квартале этого года. По его мнению, именно эта отрасль наиболее пострадала в пандемию и нуждается в поддержке со стороны государства.

Предложение брянец озвучил на круглом столе, который прошел в Общественной палате РФ в понедельник, 25 октября. Его посвятили обсуждению мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новых коронавирусных ограничений.

Участвовавший в дискуссии депутат Брянской областной Думы Игорь Алехин отметил, что в январе-сентябре 2021-го собираемость взносов и налогов в бюджеты регионов возросла на 40 процентов.

«Малый и средний бизнес компенсировал бюджет, и теперь за счет того же самого бюджета нужно его поддержать. Считаю, что вводимые ограничительные меры окончательно добьют ресторанный бизнес. Соответственно для этой отрасли необходимо рассмотреть варианты компенсации потерь и арендодателей, и арендаторов», - отметил бизнесмен.

Напомним, в России из-за коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Приказ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ подразумевает сохранение зарплат работникам, и дает право регионам при необходимости продлить период «длинных» выходных. Минимум девять дней закрытыми окажутся предприятия общепита, ТРЦ, библиотеки, салоны красоты и прочее.

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