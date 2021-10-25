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Общество25 октября 2021 16:57

Будут ли работать детские сады в Брянской области в период с 30 октября по 7 ноября

«Комсомолка» узнала, будут ли работать детсады в Брянской области в период локдауна
Анна ЛЕВКИНА
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«Комсомольская правда» в Брянске» узнала, будут ли работать в Брянской области детские сады в период с 30 октября по 7 ноября.

Оказывается, в регионе организуют работу дежурных групп. Те будут функционировать с 1 по 3 ноября. Причем 3-го числа режим работы в детсадах будет сокращенным – на один час.

На места в дежурных группах могут рассчитывать те дети, чьи родители работают на предприятиях с непрерывным производством. Для записи в группу следует предоставить справки с места работы – причем двум родителям. В них должны быть указаны: место работы, должность, график.

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