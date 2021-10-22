Задержали стрелявшего в брянского участкового в Белых Берегах

Фото: пресс-служба УМВД по Брянской области. ориентировка подозреваемого в покушении на убийство.

Правоохранители задержали 67-летнего Валентина Цуканова, который несколько раз выстрелил в участкового уполномоченного полиции в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Сейчас его везут в Следственный комитет для допроса. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Информация актуальна на 14.30 пятницы, 22 октября. Ее подтвердили в правоохранительных органах. Подробностей задержания мужчины пока нет.

Резонансное преступление произошло в Белых Берегах около 19.00 20 октября. У дома по улице Кирова в участкового трижды выстрелил местный житель. Пострадавшего увезли на «скорой» в больницу, а нападавший скрылся. На его поиски потребовалось около трех суток. Искали на территории всей Брянской области. Еще одним фронтом поиска был лес: Цуканов – заядлый охотник. Помимо традиционных методов поиска применяли беспилотник Росгвардии. Специалисты авиационного отряда спецназначения приступили к работе прошлой ночью.

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