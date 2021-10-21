В Брянске мужчина выстрелил в участкового полиции и скрылся

Фото: vk.com, сообщество "БЕЛЫЕ БЕРЕГА".

В Брянске мужчина несколько раз выстрелил в участкового полиции, после чего скрылся. Случай произошел в поселке Белые Берега Фокинского района вечером 20 октября. По состоянию на 09.30 четверга, 21 октября, злоумышленника не задержали, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

В момент нападения старший участковый уполномоченный полиции находился на улице Кирова. Он не был при исполнении своих служебных обязанностей.

- Ранее судимый местный житель несколько раз выстрелил в полицейского, - рассказывают в УМВД. - Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Прибывшие на место ЧП оперативники объявили план "Перехват". Однако задержать нападавшего по горячим следам не удалось. Предположительно, он мог скрыться на принадлежащих ему автомобилях - зеленом "Фольксваген Транспортер" (гос. номер Е 986 СТ 32 РКС) или серебристой "Ниве" (гос. номер Н 178 АЕ 32 РКС).

- Сотрудники полиции во взаимодействии с другими силовыми структурами региона принимают все необходимые меры по задержанию злоумышленника, - добавляют в ведомстве.

По предварительной информации, преступление совершил 68-летний местный житель Валентин Михайлович Цуканов. У него уже есть судимость.

Фото: пресс-служба УМВД по Брянской области. Ориентировка на нападавшего.

- Соблюдайте осторожность, - обращается УМВД к населению города и области. - Разыскиваемый мужчина может быть вооружен огнестрельным оружием.

О местонахождении разыскиваемого брянца сообщать следует по телефонам: (4832) 63-14-49, 66-70-90 или 02 (с мобильного – 102).

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