Стрелявшего в участкового в Белых Берегах мужчину ищет беспилотник

В масштабных поисках участвуют сотрудники спецподразделений Росгвардии, в том числе авиационного отряда специального назначения Центрального округа. Фото: Влад КОМЯКОВ

Стрелявшего в сотрудника полиции в брянском поселке Белые Берега 20 октября ищут при помощи беспилотника. Летательный аппарат, в числе прочего, задействовала Росгвардия, сообщают в пресс-службе регионального управления ведомства.

В масштабных поисках участвуют сотрудники спецподразделений Росгвардии, в том числе авиационного отряда специального назначения Центрального округа.

- Применение беспилотного летательного аппарата позволит расширить зону поиска, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по региону. - Беспилотник задействовали минувшей ночью. Днем эту работу продолжили.

Напомним, 67-летний Валентин Цуканов устроил стрельбу у дома №42 по улице Кирова в Белых Берегах Фокинского района Брянска около 19.00 20 октября. Пенсионер произвел минимум три выстрела в находящегося в очередном отпуске участкового Артема Ермакова. В тяжелом состоянии 34-летнего брянца госпитализировали. Нападавший с места преступления скрылся. В Брянской области продолжает действовать объявленный план «Перехват».

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