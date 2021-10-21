По факту нападения на участкового в брянских Белых Берегах завели уголовное дело

В инциденте правоохранители усмотрели две уголовные статьи - «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уголовное дело завели по факту нападения на участкового уполномоченного полиции в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России, сообщают в пресс-службе ведомства в четверг, 21 октября.

В инциденте правоохранители усмотрели две уголовные статьи - «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По уточненной информации, пострадавшему полицейскому 34 года. Его доставили в больницу с различными ранениями, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавший стрелял в полицейского из переделанного в боевой травматического пистолета. Злоумышленника пока не задержали.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Брянской области доложить о ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, - добавляют в пресс-службе СКР.

Напомним, случай произошел вечером 20 октября на улице Кирова. 67-летний мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, после чего скрылся.

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