В брянской мэрии произошли очередные кадровые перестановки

Новые должности получили Валентина Миронова и Алевтина Андреева. Фото: Марина АНТОНОВА

Очередные кадровые перестановки произошли в Брянской городской администрации. Новые должности получили Валентина Миронова и Алевтина Андреева. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии в среду, 20 октября.

Отныне Валентина Михайловна в должности замглавы будет курировать вопросы социальной сферы. А Алевтина Александровна возглавила аппарат Брянской городской администрации.

- Соответствующие распоряжения подписал и.о. главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный, - отмечают в мэрии.

Напомним, днем ранее сообщалось, что с поста зама главы ушел Антон Вербицкий. Временно исполнять его обязанности назначили Алевтину Андрееву. До назначения она курировала социальные вопросы.

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