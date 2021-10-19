Зам брянского мэра Антон Вербицкий покинул свой пост

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Заместитель главы Брянской городской администрации Антон Вербицкий покинул свой пост. Исполнять его обязанности назначили Алевтину Андрееву. Она курирует социальные вопросы. Информация об этом появилась на сайте мэрии 19 октября.

Алевтина Александровна родилась 25 мая 1967 года в Брянске. Окончила Брянский государственный педагогический институт имени Ивана Петровского.

Работала чертежником ВНИИПИ «Транспрогресс», в разные годы — учителем, заместителем директора и директором школы №40, а также директором школы №36. Больше пяти лет трудилась в должности заместителя главы Фокинской районной администрации. Награждена ведомственными медалями, грамотами и благодарственными письмами.

С 11 ноября 2020 года ее назначилина должность заместителя главы Брянской городской администрации по социальным вопросам.

Что касается Антона Вербицкого, то он уже уходил со своей должности в 2018 году. Однако в декабре того же года возвратился в мэрию.

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