Брянский забор претендует на звание самого необычного арт-объекта России

Фото: скриншот с сайта, организующего конкурс.

Уникальный забор возле многоэтажки в брянском поселке Навля претендует на звание самого необычного арт-объекта России. Первый этап конкурса стартовал во вторник, 12 октября.

Всего в конкурсе народных арт-объектов участвует 85 любопытных работ - по одному от каждого региона. Поддержать брянский рок-забор можно в первом раунде онлайн-голосования, где еще семь участников - Курская, Белгородская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская и Владимирская области. Он продлится до 18 октября.

Всего в рамках конкурса организаторы запланировали десять раундов. Они продлятся до 24 января. Далее десятке лучших предметов самодеятельного искусства предстоит сразиться в финале. Победителя отметят памятным призом.

«Какой арт-объект получит звание самого неординарного? Решаете вы! Посмотрите на каждую достопримечательность и проголосуйте за лучшую, оставив свой е-мейл на странице объекта», - обращаются к населению организаторы.

Напомним, необычный рок-забор в Навле - творение Евгения Мартишина. Он работает завхозом в местной гимназии №1.

Сооружение из деревянных гитар украсило территорию двора дома №2 по улице Генерала Петренко в мае этого года. Композицию дополнили скамейка-пианино, скворечники в виде музыкальных колонок и телевизор с надписью «Наше ТВ фигню не показывает».

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