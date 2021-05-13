Житель брянской Навли создал уникальный музей во дворе многоэтажки

Фото: vk.com "ML: Навля".

Житель брянского поселка Навля создал уникальный забор возле многоэтажки по улице Генерала Петренко, в которой проживает. На своеобразный музей под открытым небом обратили внимание местные жители и опубликовали снимки в социальных сетях.

Мастера зовут Евгений Мартишин. Он работает завхозом в местной гимназии №1.

Так, территорию двора дома номер два украсил забор из деревянных гитар. Рядом расположилась скамейка-пианино, скворечники в виде музыкальных колонок и телевизор. На экране последнего запись - «Наше ТВ фигню не показывает».

Любопытный арт-объект уже оценили местные жители. Его даже негласно окрестили «лучшей фотозоной поселка».

Процитируем комментарии из соцсетей:

«Очень красиво, молодец! Делает двор красивым, больше-то не кому!»

«Здорово!!! Вот это да! Отличная идея! Столько трудов вложено! Спасибо, смотришь - и душа радуется!»

«О, мой бывший двор преобразился».

Кстати, забор – не первое творение Евгения. На его счету также несколько деревянных фигур сказочных персонажей, которые размещены на близлежащих детских площадках.

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