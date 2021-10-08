Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Число жертв смертельной аварии под Брянском возросло до пяти. В больнице скончалась 68-летняя женщина. Она ехала пассажиркой в автомобиле "Хендай Солярис", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Помимо пенсионерки погибли четыре человека: 25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры автомобиля «Лада», 44-летняя автомобилистка за рулем «Хендай». Госпитализировали 43-летнего и 40-летнюю пассажиров "Лады".

Напомним, на дороге в Жирятино столкнулись три машины. Автоавария случилась в 17.15 в четверг, 7 октября, на 2-м километре трассы Брянск-Смоленск-Жирятино.

По предварительной информации 32-летняя автомобилистка за рулем "Мицубиси" выехала на встречную полосу, по касательной столкнулась с "Хендай". Вторая иномарка врезалась в "Ладу".

Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику аварии грозит до семи лет колонии. В причинах ДТП придется разбираться сотрудникам специализированного отдела Следственного управления УМВД России по Брянской области.