Заместитель брянского губернатора Сергей Тимошенко назначен замруководителя Росавиации

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко назначен замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 8 сентября. Документ опубликовали 9 сентября на официальном потрале правовой инфрмации.

На новом посту Сергей Тимошенко будет заниматься вопросами расширения магистральной инфраструктуры и модернизации аэропортов.

В Брянской области Сергей Тимошенко курировал сферы строительства, дорожного хозяйства, тепло-энергетического комплекса и ЖКХ.

СПРАВКА

Сергей Тимошенко родился 31 мая 1965 года в Гродненской области Белоруссии. В 1989 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. После службы в армии работал на заводе железобетонных конструкций в Белоруссии. После стал заместителем гендиректора по капитальному строительству завода силикатного кирпича в брянских Клинцах. Затем был замдиректора ОАО «Брянскоблгаз». С 2012 года - замдиректора нефтеперерабатывающего завода.

С 2013 года в должности замдиректора строительной организации занимался строительством спорткомплекса "Лужники" и станций метров столице. С 2016 по 2019 годы занимался строительством нефтеперерабатывающих заводов.

С 1 ноября 2019 года - заместитель брянского губернатора.