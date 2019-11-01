Новым заместителем губернатора Брянской области Стал Тимошенко
Депутатам облдумы его лично представил глава региона
Теперь у брянского губернатора будет девять заместителей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В пятницу, 1 ноября, стало известно, что у брянского губернатора появился еще один заместитель. Им стал Сергей Михайлович Тимошенко.
Депутатам областной Думы на внеочередном заседании его лично представил глава региона.
Сергею Тимошенко передали часть полномочий другого заместителя губернатора - Юрия Мокренко. А именно строительство. Юрий Васильевич продолжит курировать экологию, природопользование, физкультуру и спорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU