2019-11-01T12:04:45+03:00
Политика

Новым заместителем губернатора Брянской области Стал Тимошенко

Депутатам облдумы его лично представил глава региона
Елена РАКОВА
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Теперь у брянского губернатора будет девять заместителей.Теперь у брянского губернатора будет девять заместителей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В пятницу, 1 ноября, стало известно, что у брянского губернатора появился еще один заместитель. Им стал Сергей Михайлович Тимошенко.

Депутатам областной Думы на внеочередном заседании его лично представил глава региона.

Сергею Тимошенко передали часть полномочий другого заместителя губернатора - Юрия Мокренко. А именно строительство. Юрий Васильевич продолжит курировать экологию, природопользование, физкультуру и спорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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