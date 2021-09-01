В брянском городе Фокино отремонтировали полуразрушенное общежитие

Теперь срезать батареи в подъезде не будут. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском городе Фокино капитально отремонтировали полуразрушенное общежитие на улице Гагарина. В здании появились газ и горячая вода. На первом этаже разместили опорный пункт полиции. Правоохранители будут следить за порядком.

Напомним, общежитие в Фокино стало известно на всю страну летом прошлого года. В социальных сетях об ужасных условиях написала школьница, которая живет здесь с матерью. Девочка сняла видео в доме и отправилась со своей проблемой на федеральный канал.

В доме №14А были проблемы с отоплением. Стены и пол внутри рушились. А многие собственники квартир вели асоциальный образ жизни и не платили за коммунальные услуги.

После того, как об общежитии расскзаали многие СМИ, проблему признали в прокуратуре, чиновники. А следователи даже завели уголовное дело по статье "Халатность".