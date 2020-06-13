Брянские следователи заинтересовались полуразрушенным общежитием в городе Фокино

Брянские следователи заинтересовались историей полуразрушенного общежития в городе Фокино. О нем рассказали в середине апреля в социальных сетях. 13-летний ребенок, который вынужден жить там с матерью, написал, в какой антисанитарии им приходится существовать.

Девочка сняла видео из своего дома. В нем нет отопления, нормальной канализации и электропроводки, многих стекол в подъездах. В общежитие частенько наведываются асоциальные личности. В пустых комнатах постоянно срезают батареи.

Полиция что-то сделать бессильна. Три семьи, которые живут в доме и ведут нормальный образ жизни, часто боятся звонить правоохранителям.

Комиссия признала, что дом довольно крепкий, поэтому признать его аварийным не получится. Общежитие разрушается изнутри.

Историю 13-летней девочки показали на Первом канале в передаче "Мужское и женское".

А брянские следователи продолжают расследовать уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе". Его завели после сообщений в СМИ.

- Исследованы жилищные условия несовершеннолетнего, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В государственных органах, органах местного самоуправления и организациях запросили документацию о проведении капитального и текущего ремонта жилого дома, устанавливаются причины проживания несовершеннолетнего в ненадлежащих условиях, а также меры, принятые должностными лицами и родителями к созданию пригодных условий для проживания ребенка.

Страшное общежитие в брянском городе Фокино.Автор видео: Ариана Дудникова.

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