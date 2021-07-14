Маршрут изменили для улучшения транспортной доступности к объектам социальной инфраструктуры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 16 июля изменят схему движения маршрута №42 «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

После остановки «Курган Бессмертия» маршрут теперь будет заворачивать у Брянского госуниверситета и проходить по улицам Горбатова, Войстроченко, Крахмалева, Авиационной и Объездной до конечного остановочного пункта «Поликлиника БАЗ» по улице Молодой Гвардии.

Маршрут изменили для улучшения транспортной доступности к объектам социальной инфраструктуры - налоговой службе, пенсионному фонду, Брянскому городскому лицею №1, Брянскому областному суду, УМВД России по городу Брянску, крупным торговым объектам. Также учли пожелания пассажиров.

- Работа маршрута №42 будет усилена дополнительными единицами транспорта с целью сокращения интервала движения, - сообщают в отделе по транспорту Брянской городской администрации.

Конечную остановку перенесут на улицу Молодой Гвардии - на место остановки маршрутов №47 и 55. Перенос конечного остановочного пункта «Поликлиника БАЗ» позволит пассажирам доезжать непосредственно до здания поликлиники.

Напомним, с 16 июля в городе перестанут курсировать маршрутки №10, 28, 38 и 47.

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