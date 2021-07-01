Брянским стримерам грозит до шести лет колонии за видеоролик в сети

Фото: кадр из видео.

Двух брянских стримеров будут судить за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Уголовного дело в отношении 19-летнего жителя Брянска и его 20-летнего приятеля передали для рассмотрения в Советский районный суд.

- По версии следствия, в начале 2020 года жители Брянска изготовили материал, противоречащий принятым в обществе моральным нормам, - говорят в брянской полиции. - Впоследствии ролик разместили на популярном видеохостинге, а также своих страницах в социальной сети.

Молодым людям предъявили обвинение. По статье им грозит до шести лет колонии.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", к уголовной ответственности могут привлечь двух стримеров, которые проводили прямые эфиры на Youtube. И в них издевались над жителем Ярославля Валентином. Молодые люди умудрились еще снять и порноролик. Это позволило завести на них уголовное дело.

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