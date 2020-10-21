Брянские стримеры продолжают снимать издевательства над Валентином

Фото: скриншот с видео.

Брянские стримеры продолжают снимать издевательства над мужчиной из Ярославля Валентином. Они завели новый канал на Youtube. Прошлый заблокировала администрация видеохостинга за нарушение правил: многочисленные оскорбления, издевательства и угрозы.

Стримеры выбрили волосы мужчине, обмазали его зеленкой и закидали яйцами. В кадре Валентин выпивает. Судя по всему, у него проблемы с алкоголем.

Кстати, правоохранители не нашли повода, чтобы завести уголовное дело на стримеров. Оказалось, что Валентин, с его слов, соглашается на все издевательства добровольно.

Молодые люди продолжают зарабатывать на шокирующих видео.

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