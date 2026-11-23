Фото: ПАО «Россети Центр» .

С начала 2026 года специалисты ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» выполнили более 200 договоров в рамках оказания дополнительных услуг по строительству объектов наружного освещения: установили шесть тысяч светильников, построили и модернизировали 120 км сетей уличного освещения. Работы охватили все регионы присутствия компаний, использовалось оборудование российского производства.

Так, в Ивановской области выполнены работы по освещению более 50 дворовых территорий в г. Иваново и г. Кинешма, смонтировано освещение на городских улицах в семи районных центрах. Всего было построено свыше 80 км линий освещения и смонтировано порядка пяти тысяч светодиодных светильников.

Особое внимание энергетики уделяют освещению общественных пространств и установке архитектурно-художественной подсветки. В 2026 году специалисты филиала «Ярэнерго» выполнили работы по архитектурному и декоративному освещению волейбольного центра и Даманского моста.

«Для нас важно, чтобы профессиональные компетенции и технические возможности компаний приносили ощутимую пользу регионам присутствия и за пределами нашей основной деятельности. Уличное освещение — наглядный пример такой работы: его результат каждый день видят жители, возвращаясь домой вечером, гуляя по благоустроенным общественным пространствам или выезжая на освещенные дороги. Каждый проект — это решение конкретной задачи: сделать привычную среду безопаснее и удобнее для людей. Именно такой практический результат определяет ценность дополнительных услуг наших компаний: они помогают развивать территории, отвечать на запросы жителей и повышать качество повседневной жизни», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.