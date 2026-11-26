Фото: скриншот прямой линии губернатора Брянской области.

В Брянской области проходит прямая линия губернатора. Жителей бярснка волнует внешний вид города. Егору Ковальчуку задали вопрос о состоянии лестницы, которая ведет к набережной, заброшенными ветхими зданиями.

Задавший вопрос житель города поинтересовался, предусмотрены ли какие-либо мероприятия по приведению этих мест в порядок.

- Безусловно, вопрос актуальный и очень правильный. Брянск, на мой взгляд, абсолютно заслуживает благоустроенного, красивого, привлекательного центра, ну а лестница – это гордость и изюминка Брянска, - ответил глава Брянского региона. - Мне кажется, крайне неправильным держать ее в таком состоянии.

Губернатор Егор Ковальчук дал поручение мэру Александру Макарову под личную ответственность разобраться с этой ситуацией и с уборкой города.

-Я сейчас не говорю про реконструкцию, ведь это действительно очень сложный, большой процесс, не из дешевых, но содержать в нормальном состоянии, убирать, подстригать траву в центре города – святая обязанность любой местной администрации, - отметил Егор Ковальчук. - Поэтому настаиваю на том, чтобы вы непосредственно занялись эти вопросом», - подчеркнул глава региона.

Напомним, брянский губернатор дал поручение решить вопросы проблемных талонов в горбольнице №1.