Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Во время прямой линии губернатору Брянской области немало было задано вопросов, касающихся здравоохранения. Один из них коснулся ситуации, которая сложилась с записью к узкопрофильным специалистам. Брянцы жалуются на то, что к офтальмологу просто невозможно попасть больше месяца. При этом, причина заключается в организации записи по талонам.

Больше всего жалоб было по поликлинике № 1 города Брянска.

- Очень странно, что у нас обращения касаются одной только поликлиники, - ответил Егор Ковальчук. - Я предположу, что там что-то не так с маршрутизацией, возможно, что-то не так с организацией приема, организацией записи, может быть с режимом работы специалистов.

Главный врач городской поликлиники № 1 Инна Письменная пояснила ситуацию:

- Мы понимаем всю обеспокоенность наших жителей и главное решение, которое было принято – проведений профилактических мероприятий в вечернее время для работающего населения, - сказала Инна Письменная. - Раз в месяц с 20:00 до 24:00 рабочее население проходит профилактические мероприятия и в том числе может посетить всех узких специалистов, без очереди и без записи».

Губернатор Егор Ковальчук попросил главного врача вместе с профильным департаментом региона представить четкий план по устранению недостатков.

- Я согласен, что талонов не вообще нет, а на какое-то определенное время и люди действительно не могут спланировать свой визит к врачу, - сказал глава брянского региона. - Ваше решение, которое вы только что озвучили, наверное, решит часть проблем, но уверен, что не все. Еще раз подчеркну, что ваша основная задача сделать так, чтобы таких жалоб не было. На вас жители очень рассчитывают», - резюмировал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Напомним, переехавшим жителям приграничья в Брянск компенсируют аренду жилья.