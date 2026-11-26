Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Переехавшим жителям приграничья в Брянск компенсируют аренду жилья. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Целый блок вопросов на прямую линию губернатора Егора Ковальчука направили жители приграничья Брянской области. Людие из-за сложной оперативной обстановки переехали в областной центр, другие города и им приходится снимать жилье. Изх интересовал вопрос, есть ли возможность у региона компенсировать стоимость аренды жилплощади.

- Мы разрабатываем такую же меру поддержки, - ответил Егор Ковальчук. - Сейчас в Брянской областной Думе совместно с нашими финансовыми органами и органами соцзащиты происходит конкретная проработка. Я обратился на федеральный уровень за соответствующими финансовыми средствами. Сначала нужно будет снять жилье, потом по истечении месяца обратиться за компенсацией, предъявить определенные документы — договор аренды, подтверждение оплаты. В дальнейшем эта процедура так и будет повторяться.

Как сообщил глава брянского региона, предварительно речь идет о следующих суммах: около 20 тысяч рублей для граждан и до 40 тысяч рублей для многодетных семей.

Напомним, в Брянской области сирены могут начать звучать ночью.