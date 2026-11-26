Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В прямом эфире идет нубернатор Брянской области Егор Ковальчук отвечает на вопросы жителей региона.

Жительница областного центра Марина Егорова задала вопрос об оповещении населения при объявлении ракетной опасности. Женщина отметила, что ночью сирены не звучат.

Также она обратила внимание на то, что, что не все местные жители могут получать предупреждения с помощью мессенджеров. Ведь у некоторых нет интернета, поэтому узнать об угрозе они не сразу. Женщина просит главу региона оповещать людей о ракетной опасности с помощью сирен в круглосуточно.

- Вопрос, конечно интересный и неоднозначный, - ответил Егор Ковальчук. - В начале года оперштабом как раз и было принято такое решение, чтобы в ночное время сирена не включалась. Далеко не все жители готовы реагировать на ночные сирены так, как это предписывается. У меня предложение сейчас следующее – давайте еще раз на оперштабе мы этот вопрос посмотрим с учетом данного обращения.

Заместителю губернатора Алексею Жуку было дано поручение проработать вопрос, об с смс-оповещении.

- На ближайшем оперативном совещании мы еще раз рассмотрим со всеми заинтересованными правоохранительными органами вопрос по включению сирены в ночное время, - ответил Алексей Жук.

Напомним, в Брянске в микрорайоне Речной в 2027 году планируют построить детский сад.