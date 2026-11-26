Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Володарском районе Брянска детский сад планируют построить в 2027 году. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

К главе региона с вопросом обратились жители микрорайона Речной в Володарском районе Брянске. Они пожаловались на отсутствие школы и детского сада. А их планировали начать строить в этом году.

Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что в курсе этой ситуации. Школу и сад планировали построить по федеральной программе, но произошло сокращение федерального финансирования. Если его восстановят, то в приоритетном порядке в микрорайоне построят детский сад.

При этом, застройщик обещал построить детсад на 40 мест в 2027 году. Глава региона добавил, что неправильно строить жилые кварталы без социальной инфраструктуры.

Напомним, в Брянске на улице Ромашина отремонтируют дом, пострадавший при атаке ВСУ.