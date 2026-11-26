Фото: скриншот трансляции прямой линии губернатора Брянской области Егора КОВАЛЬЧУКА.

В приграничных районах Брянщины сделают временные площадки накопления отходов. Об этом сообщил губернатор Брянсокйо балсти Егор Ковальчук во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы поселка Белая Березка

Женщина пожаловалась на работу регоператора. Перестали вывозить мусор из-за обстрелов. Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что в приграничье несколько мусоровозов вышли из строя из-за атак. А также глава региона сказал о том, что прорабатывается вопрос об организации временных площадок накопления отходов. С них при помощи военнослужащих будут вывозить мусор.

- Непростые времена требуют нестандартных решения, - отметил Егор Ковальчук.

Напомним, стартовала прямая линия с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком.