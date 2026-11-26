Фото: Егор Ковальчук, ВКонтакте.

Стартовала прямая линия с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Глава региона ответит на все вопросы жителей Брянской области в прямом эфире. Сбор вопросов шел в течение двух недель. уже поступило больше 2 500 тысяч вопросов и они будут продолать поступать в ходе прямого эфира.

Вопросы присылали на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение, в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте» и через платформу обратной связи pos.gosuslugi.ru/lkp/direct... на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).

А также задавали лично задать лично и через «Открытый микрофон» телеканала «Брянская губерния».

Трансляция будет вестись на странице главы региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР».

0+