В Лекционном зале Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева в этот раз обсуждали не книги. Здесь вручали памятные знаки людям, которые регулярно сдают кровь и тем самым спасают чужие жизни. Награды получили 25 кадровых доноров Брянской областной станции переливания крови.
Кто пришёл поддержать доноров
Поздравить награждённых собрались представители власти, медицины и общественных организаций. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Брянской области Виталий Свинцов и директор Департамента здравоохранения Татьяна Маркина. Пришёл и Андрей Недбайкин, заместитель председателя Общественной палаты региона, заслуженный врач РФ и главный врач кардиологического диспансера.
Были также депутаты областной Думы и Городского совета, руководители областных больниц и представители общественных объединений. Советник Уполномоченного по правам человека в Брянской области Александр Орешеч тоже пришёл на встречу.
Организаторы отдельно поблагодарили движение "Волонтёры-медики", которое помогло подготовить и провести мероприятие. Особые слова благодарности прозвучали в адрес Екатерины Галдиной за поддержку и личное участие.
Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, так прокомментировал событие.
"Донорское движение держится на людях, которые приходят на станцию переливания крови регулярно и осознанно. Именно такие граждане обеспечивают стабильность запасов донорской крови в лечебных учреждениях области. Российский Красный Крест и впредь будет уделять внимание поддержке доноров и популяризации этой практики. Выражаю признательность всем, кто принял участие в организации сегодняшней церемонии."
Разговор о донорстве костного мозга
Когда официальная часть закончилась, гостей ждала просветительская программа. Начала её Екатерина Галдина, координатор Брянского регионального отделения "Волонтёров-медиков" и член Общественной палаты региона. Она прочитала лекцию о донорстве костного мозга. Затем показали ролик Первого канала с Еленой Малышевой.
Самым живым моментом стала встреча с Евгением Гребнёвым. Он волонтёр Брянского областного отделения Российского Красного Креста, преподаватель и сам донор костного мозга. Гребнёву задали много вопросов, и он разобрал самые распространённые мифы об этой процедуре. Услышать ответы от человека, который через неё прошёл, оказалось убедительнее любой брошюры.
Площадка и благодарности
Организаторы поблагодарили сотрудников Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф. И. Тютчева. Отдельное спасибо досталось её директору, депутату Брянской областной Думы Геннадию Селебину, который предоставил зал и помог сделать день особенным. Гостей, пришедших поддержать работу Российского Красного Креста, поблагодарили за внимание к главным героям встречи, то есть к донорам региона.
Красный Крест планирует и дальше развивать культуру донорства крови и рассказывать о донорстве костного мозга. Логика простая. Любая спасённая жизнь начинается с одного доброго поступка, а его может совершить каждый.
Тем, кто уже приходит на станцию переливания крови, организаторы сказали отдельное спасибо за то, что они отдают частичку себя ради чужого здоровья.