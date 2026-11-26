Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

В Лекционном зале Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева в этот раз обсуждали не книги. Здесь вручали памятные знаки людям, которые регулярно сдают кровь и тем самым спасают чужие жизни. Награды получили 25 кадровых доноров Брянской областной станции переливания крови.

Кто пришёл поддержать доноров

Поздравить награждённых собрались представители власти, медицины и общественных организаций. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Брянской области Виталий Свинцов и директор Департамента здравоохранения Татьяна Маркина. Пришёл и Андрей Недбайкин, заместитель председателя Общественной палаты региона, заслуженный врач РФ и главный врач кардиологического диспансера.

Были также депутаты областной Думы и Городского совета, руководители областных больниц и представители общественных объединений. Советник Уполномоченного по правам человека в Брянской области Александр Орешеч тоже пришёл на встречу.

Организаторы отдельно поблагодарили движение "Волонтёры-медики", которое помогло подготовить и провести мероприятие. Особые слова благодарности прозвучали в адрес Екатерины Галдиной за поддержку и личное участие.

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, так прокомментировал событие.

"Донорское движение держится на людях, которые приходят на станцию переливания крови регулярно и осознанно. Именно такие граждане обеспечивают стабильность запасов донорской крови в лечебных учреждениях области. Российский Красный Крест и впредь будет уделять внимание поддержке доноров и популяризации этой практики. Выражаю признательность всем, кто принял участие в организации сегодняшней церемонии."

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

Разговор о донорстве костного мозга

Когда официальная часть закончилась, гостей ждала просветительская программа. Начала её Екатерина Галдина, координатор Брянского регионального отделения "Волонтёров-медиков" и член Общественной палаты региона. Она прочитала лекцию о донорстве костного мозга. Затем показали ролик Первого канала с Еленой Малышевой.

Самым живым моментом стала встреча с Евгением Гребнёвым. Он волонтёр Брянского областного отделения Российского Красного Креста, преподаватель и сам донор костного мозга. Гребнёву задали много вопросов, и он разобрал самые распространённые мифы об этой процедуре. Услышать ответы от человека, который через неё прошёл, оказалось убедительнее любой брошюры.

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

Площадка и благодарности

Организаторы поблагодарили сотрудников Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф. И. Тютчева. Отдельное спасибо досталось её директору, депутату Брянской областной Думы Геннадию Селебину, который предоставил зал и помог сделать день особенным. Гостей, пришедших поддержать работу Российского Красного Креста, поблагодарили за внимание к главным героям встречи, то есть к донорам региона.

Красный Крест планирует и дальше развивать культуру донорства крови и рассказывать о донорстве костного мозга. Логика простая. Любая спасённая жизнь начинается с одного доброго поступка, а его может совершить каждый.

Тем, кто уже приходит на станцию переливания крови, организаторы сказали отдельное спасибо за то, что они отдают частичку себя ради чужого здоровья.