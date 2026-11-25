Фото: Григорий КОЖУРИН.

В Брянской области отмечают 121 год со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ромашина. Михаил Петрович - организатор взрыва "Голубого моста", Герой Советского Союза, председатель сначала Орловского, затем Брянского облисполкома, представитель Совета по делам колхозов при Совмине СССР по Калининградской области. Об этом сообщают в обществе Брянско-Калининградской дружбы ВКонтакте.

В областном центре есть улица, названная именем Михаила Ромашина.

- Улица Ромашина, на которой я проживаю, разделена оврагами на три части, - говорит главный редактор "Московского комсомольца в Брянске" Григорий Кожурин, - начинается она практически из административного центра города от стадиона "Динамо". В том же районе на улице Ромашина находится ДВП - один из ключевых департаментов правительства региона - внутренней политики.

Также редактор «МК-Брянск» напомнимл о том, что к 100-летию Михаила Ромашина из Калининграда приезжала его семья.

- Дочь Михаила Петровича вышла замуж за профессора философии Аркадия Троепольского, который преподавал у нас в Калининградском университете, - продолжает рассказ Григорий Кожурин, сам в своё время обучавшийся там, - к сожалению Аркадий Николаевич умер 17 сентября 2024 года - как раз на день города Брянска.

Где-то в архиве сохранилась наша совместная фотография 2005 года с дочерью Ромашина у могилы её отца на центральном кладбище Советского района. Фотографировались в тот раз и в областной администрации, где семья Ромашиных была в на официальном приёме у руководства. Помню тогда с нами на приёме был и Михаил Калашников, который ныне работает главным федеральным инспектором в Ивановской области.

Из Калининграда на Брянщину

- Местный краевед Михаил Курушин из посёлка Удельные Уты Выгоничского района, который основал здесь замечательный музей рассказывал, что у них в селе находится домик - дача семьи Ромашиных, куда они раньше каждый год приезжали на лето из Калининграда. Бывают ли сейчас на исторической родине потомки нашего выдающегося земляка - не могу сказать, но постараюсь уточнить, - планирует свои дальнейшие исторические расследования журналист.

Должности представителя Совета по делам колхозов при Совмине СССР по Калининградской области и завотделом административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС, которые в 1952 - 61 годах занимал Михаил Петрович были ключевыми для развития Калининградской области. Об этом свидетельствует то, что одновременно он был и депутатом Верховного Совета Союза СССР 2-го и 3-го созывов.

Выйдя на заслуженный отдых в 1961 году, Михаил Ромашин вернулся на родину. К сожалению, через два года, в возрасте 58 лет он ушёл из жизни.

Сейчас на втором этаже в коридоре правительства Брянской области находится портрет советского "губернатора Брянщины" Михаила Ромашина. Красивый памятник, улица его имени, - на Брянщине помнят и чтут имя земляка-героя.

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Встреча со Сталиным

Среди фотографий партизана-героя существует загадочное фото 20-х годов молодого Михаила Ромашина со знаком "Краскома" - красного командира периода Гражданской войны. Тогда в боях Гражданской участвовали и совсем молодые люди. Например, тот же Аркадий Гайдар из соседней Курской губернии был всего лишь на один год старше Ромашина, но успел повоевать в должности командира полка. Может быть когда-то удастся открыть тайну заслуг Ромашина на фронтах Гражданской войны или найти объяснение знаку "Краскома" на его груди.

Другой знаменательное событие произошло с Ромашиным в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что 1 сентября 1942 года Михаил Петрович в числе других известных партизанских командиров принимал участие в совещании со Сталиным. Это совещание имело важный общественный и моральный резонанс - оно показало, что даже на оккупированных территориях советский народ не сломлен, а оказывает сопротивление ненавистному врагу. На следующий день, 2 сентября Ромашину и другим прославленным партизанам были присвоены звания Героев Советского Союза. Неизвестный фотограф запечатлел героев-партизан на Красной площади сразу после награждения.