Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук побывал в едином call-центре, где принимают вопросы на прямую линию губернатора Брянской области. Прямая линия главы брянского региона состоится 26 ноября, в 17.00. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Пообщался с волонтерами — студентами высших и средних специальных учебных заведений, - рассказал Егор Викторович. - Ребята работают с полной отдачей, внимательно выслушивают каждого. Для них это не просто дежурство, а реальный опыт участия в жизни региона. Спасибо за неравнодушие и ответственность!

По мнению губернатора, успешной может считаться прямая линия, где максимальное количество людей получило удовлетворяющие их ответы на вопросы либо информацию.

- Это не обязательно означает, что проблема решена так, как хочется человеку: это не всегда возможно и не всегда находится в правовом поле, - отметил Егор Викторович. - Снять тревожность, обеспокоенность, какие-то бытовые неудобства, решить жизненно важные ситуации — прямая линия для этого и существует.

Подавляющее большинство вопросов связано либо с работой управляющей компании, которая находится рядом, либо с работой дорожной службы, которая расположена буквально за углом. Это работа муниципалитета, администрации, поселка либо муниципального образования. Безусловно, есть системные вопросы, которые могут быть адресованы правительству региона, в том числе лично губернатору, задача как раз администрировать поступающую информацию с тем, чтобы соответствующий уровень власти занимался соответствующими проблемами. Каждый должен заниматься своим делом.

- При этом задача власти — не перекладывать проблему, а решать ее на том уровне, который за это отвечает и где есть необходимые полномочия и ресурсы, - рассказал глава брянского региона.

Есть и темы федерального значения. Здесь уже нужно разъяснить подходы со стороны государства, со стороны региона к решению тех или иных вопросов: какие есть перспективы, что обсуждается на федеральном уровне, к чему идем, чего ожидать.

- Безопасность, ЖКХ, дороги, социальная поддержка, здравоохранение, работа общественного транспорта — все обращения, а их на сегодняшний день больше 1200, уже взяты на контроль, по каждому будет организована работа профильных служб и все обратившиеся получат ответ, - рассказал губернатор.

Напомним, брянский губернатор наградил лучших работников транспортной отрасли.