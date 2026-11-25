Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук наградил лучших работников транспортной отрасли. Об этом глава региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Независимо от погоды, времени суток, оперативной обстановки работники транспортной отрасли обеспечивают надежную связь между населенными пунктами и странами, доставляют грузы и пассажиров, вносят неоценимый вклад в экономическое благополучие России и Брянской области, - отметил Егор Ковальчук.

Губернатор выразил особую благодарность тем, кто работает в приграничье и в условиях регулярных атак со стороны вооруженных сил Украины обеспечивает транспортную доступность.

Для экономики региона имеет особое значение автомобильный транспорт. На его долю приходится больше половины грузоперевозок, а пассажирскими автопредприятиями ежегодно перевозится больше 65 милиионов человек.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- В этом году по региональной программе «Развитие общественного транспорта в Брянской области» с привлечением средств из федерального бюджета на общую сумму более 300 млн рублей приобретен и уже работает на маршрутах города Брянска и Брянской агломерации 21 новый автобус, - рассказал Егор Ковальчук. - В ближайшей перспективе в регион поступит еще 51 новое транспортное средство.

Также Егор Ковальчук отметил оперативную и слаженную работу брянских железнодорожников при устранении последствий чрезвычайных ситуаций и актов незаконного вмешательства на объектах инфраструктуры.

- В международном аэропорту «Брянск» продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта, - рассказал глава брянского региона. - И мы все очень рассчитываем, что в ближайшее время аэропорт станет крупным транспортным хабом федерального значения.

Егор Викторович поблагодарил тружеников отрасли за профессионализм, безупречное соблюдение требований безопасности, внимание к пассажирам и деловым партнерам.

-Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в решении поставленных задач!- сказал губернатор.