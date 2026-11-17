Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске окажут помощь владельцам квартир, пострадавшим при массированной атаке БПЛА. В понедельник, 16 ноября, город попал под массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Осколками БПЛА незначительно повреждены дома и три автомобиля в проезде Кирпичном, на улицах Ромашина, Спартаковской, Любезного и некоторых других, говорят в мэрии Брянска.

Ситуация на контроле специальных служб, на месте работает комиссия администрации Советского района, которая оформит документы на выплату компенсации за ущерб.

- По маршруту происшествий осуществил объезд поврежденных домов, - рассказал глава администрации Советского района Денис Семенов. - В частных домах не всех собственников застал на месте, люди, вероятно, убыли на работу, поэтому я прошу тех, чьё жильё пострадало, звонить к нам в администрацию. То же самое касается и тех, у кого пострадал автотранспорт — звоните нам, проконсультируем, примем заявления на компенсацию.

Телефоны администрации Советского района города Брянска:

+7 (4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ;

+7 (4832) 74-27-95 — приёмная главы районной администрации;

+7 (4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в вечернее и ночное время).

Напомним, после массированной атаки украинских БПЛА в Брянске повреждены дома и автомобили.