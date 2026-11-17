После массированной атаки украинских БПЛА в Брянске повреждены дома и автомобили. Об этом 17 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковлаьчук.

- Повреждены три гражданских автомобиля и стеклопакеты в многоквартирных домах на площади Партизан, по улицам Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина, проезду Кирпичному, = сообщает Егор Ковальчук. - Пострадавших среди жителей нет.

Напомним, при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Брянской области ранен 19 - летний парень.