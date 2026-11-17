Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При атаке украинских беспилотников по Брянской области ранены двое мирных жителей. ВСУ ударили по поселку Большое Полпино, Навлинскому и Погарскому районам. Об этом 17 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате удара украинского БпЛА травмы получила 69-летняя жительница п. Большое Полпино, - пишет Егор Ковальчук. - Женщина доставлена в больницу.

Целью вражеского БпЛА стал гражданский автомобиль вблизи п. Коммуна Навлинского района. Водитель ранен, ему назначили лечение.

В Погаре беспилотники ударили по трем гражданским автомобилям и двухэтажному дому, в восьми квартирах которого повреждено остекление. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, после массированной атаки украинских БПЛА в Брянске повреждены дома и автомобили.