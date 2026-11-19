Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянский губернатор Егор Ковальчук встретился с генерал-майором полиции Дмитрием Проказиным. Обсудили приоритетные задачи в обучении профессиональных кадров в Брянском филиале Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Об этом сообщает глава брянского региона на своей странице ВКонтакте.

- Брянский филиал Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова — единственный среди высших образовательных организаций МВД России, где готовят специалистов-взрывотехников для органов внутренних дел и Росгвардии, - отметил Егор Ковальчук.

Сейчас в вузе больше 250 курсантов, которые учатся очно. Программы дополнительного образования и переподготовки в прошлом году освоили больше 800 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В 2026-м обучение пройдут больше 900 человек.

- Филиал реализует программы по подготовке специалистов для органов внутренних дел, а также для повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов,- рассказал глаа брянского региона. - Обучение ведется с применением современных технологий. Всё это позволяет в полной мере готовить выпускников к выполнению оперативно-служебных задач.

Напомним, брянский губернатор наградил тружеников сельского хозяйства.