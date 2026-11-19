Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук наградил тружеников сельского хозяйства. Торжественное событие прошло в Брянском государственном аграрном университете. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Наш регион полностью обеспечивает себя по ключевым позициям: мясу птицы, свинине, говядине, картофелю, зерну, - отметил Егор Ковальчук. - За девять месяцев 2026 года объём производства — почти 125 млрд рублей.

В 2026 году на поддержку брянских предприятий из федерального бюджета было выделено почти пять миллиардов рублей, что позволило сохранить рабочие места, обеспечить бесперебойную работу производств.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Продолжается реализация инвестиционных проектов стоимостью от 1,8 млрд рублей до 12 млрд рублей по свиноводству, птицеводству, молочному скотоводству.

Идет активное развитие сельских территорий, строится жилье, обновляется социальная и транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется подготовке кадров и аграрному образованию.

- Стратегия развития АПК направлена на трансформацию отрасли: от производства сырья — к выпуску готовой продукции, - рассказал глава брянского региона.-. Именно глубокая переработка и поставки конечного продукта в магазины, а также увеличение экспортного потенциала уже становятся импульсом для роста региональной экономики