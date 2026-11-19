Губернатор Брянской области Егор Ковальчук наградил тружеников сельского хозяйства. Торжественное событие прошло в Брянском государственном аграрном университете. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.
- Наш регион полностью обеспечивает себя по ключевым позициям: мясу птицы, свинине, говядине, картофелю, зерну, - отметил Егор Ковальчук. - За девять месяцев 2026 года объём производства — почти 125 млрд рублей.
В 2026 году на поддержку брянских предприятий из федерального бюджета было выделено почти пять миллиардов рублей, что позволило сохранить рабочие места, обеспечить бесперебойную работу производств.
Продолжается реализация инвестиционных проектов стоимостью от 1,8 млрд рублей до 12 млрд рублей по свиноводству, птицеводству, молочному скотоводству.
Идет активное развитие сельских территорий, строится жилье, обновляется социальная и транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется подготовке кадров и аграрному образованию.
- Стратегия развития АПК направлена на трансформацию отрасли: от производства сырья — к выпуску готовой продукции, - рассказал глава брянского региона.-. Именно глубокая переработка и поставки конечного продукта в магазины, а также увеличение экспортного потенциала уже становятся импульсом для роста региональной экономики