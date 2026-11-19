Генерал 1812 года Александр Ромашевский и брянские реконструкторы. Фото: Александр РОМАШЕВСКИЙ.

15 ноября 2026 года в Смоленской области состоялась реконструкция сражения под Красным, посвящённая 214-й годовщине Краснинского сражения – одному из решающих эпизодов Отечественной войны 1812 года.

В зрелищном мероприяти приняли участие исторические клубы из Смоленска, Череповца, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также клубов из республики Беларусь.

Брянские реконструкторы под руководством Александра Ромашевского по традиции представляли Севский пехотный полк.

- Был разыгран одним из эпизодов трехдневного сражения - разгром 17 ноября Молодой гвардии Наполеона у деревни Уварово, - разъясняет ход битвы Александр Ромашевский, который в качестве генерал-майора командовал исторической баталией, - гвардия противника стремилась использовать деревню для прикрытия отступления корпуса французского маршала Даву. Здесь она потеряла половину своей численности. А элитный 3-й полк Старой гвардии голландских гренадер, прикрывавший фланг, в той ожесточённой битве потерял 464 человека из 500.

Мероприятие началось с парада – утром, в 11 часов, построенные в колонны исторические клубы Русской и Великой армии Наполеона, начали парад по улицам Красного к месту реконструкции боя у восстановленного 15 лет назад памятника героям Краснинских боев.

В полдень начался торжественный митинг у монумента. Выступили представители администрации Краснинского муниципального округа, смоленского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Слово предоставили гостям - белорусским рекострукторам.

Через час, как и планировали, началось само сражение.

В отличие от 1812 года, в этот раз крепкого мороза и снега на полях не было. Тем не менее, всё выглядело весьма впечатляюще -пушки грохотали, взрывы бросали в воздух комья земли, густой дым от ружейных выстрелов и горящих домиков очень реалистично передавали картину боя.

Французские драгуны 15-го полка «с конскими хвостами» лихо атаковали русские пехотные каре, русские гусары налетали на неприятельскую пехоту, рубились в конном бою с драгунами. Пехота, в полном соответствии с тактикой тех времен, построившись линиями, вела залповый огонь. Горящая деревня несколько раз переходила из рук в руки. Закончилась битва разгромом французских войск, изображавших Молодую гвардию Наполеона.

Аплодисменты зрителей подтвердили успешность проведенного мероприятия. Получив грамоты за участие, довольные приемом и самой баталией, реконструкторы разъехались по своим домам – «зимним квартирам».

Наша справка: Александр Ромашевский – скульптор-монументалист, залуженный художник России. Награждён государственной премией ЦФО за участие в создании мемориала «Хацунь». Занимается реконструкцией одного из лучших армейских полков Российской империи 34-ого пехотного Севского генерала графа Каменского полка с 1989 года сначала в составе брянского военно-исторического клуба «Арсеналъ». В 1998 году основал клуб «Севский пехотинец».