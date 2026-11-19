Фото: пресс-служба конгресса Службы крови ФМБА России 2026

Бывший руководитель Брянской станции переливания крови Дмитрий Пёхов возглавил Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Нового руководителя подставили коллективу Центра 19 ноября. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

Центр крови ФМБА — это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое занимается заготовкой и обеспечением медицинских организаций компонентами донорской крови и является головным в своей сфере деятельности.

Напомним о заслугах Дмитрия Александровича в брянском регионе. За время своего руководства брянской Службой крови онч сделал из этой, в буквальном смысле жизненно важной организации, идеально работающую структуру, которая действовала не только в интересах Брянщины, но и поставляла донорские материалы в другие регионы страны, где в них нуждались.

С самого начала спецоперации Дмитрий Пёхов лично неоднократно бывал на новых территориях. И не просто в региональных медучреждениях, а непосредственно в зоне СВО, куда лично доставлял компоненты крови для своих коллег - военных медиков и на месте проводил обучающие семинары.

Спасая других, Дмитрий Пёхов рисковал и своей жизнью. Так, при доставке компонентов крови он сам неоднократно попадал под удар ФПВ-дронов. До сегодняшнего дня об этом не рассказывалось. Последний раз руководитель брянской службы крови попал под удар вражеских дронов 11 июня этого года, когда он совершал поездку по Стародубскому району - приграничью, которое уже давно стало прифронтовой зоной. Такой риск – это не просто пустая бравада. В этом отношении заключается ответственный подход к выполняемой работе, который культивирует Дмитрий Александрович, т.е. сначала надо проверить самому - можно ли посылать туда людей, тех сотрудников, за которые он отвечает как руководитель. И только лично проверив безопасность маршрута и выполняемого задания, туда можно командировать других. В этом убедились наши корреспонденты, сопровождавшие ценный груз крови из нашего города в новые регионы.

Напомним, главный врач Брянской станции переливания крови Дмитрий Пехов покинул свой пост. Этот уход тот уход произошёл быстро и незаметно. Причины увольнения были неизвестны.