Фото: пресс-служба Конгресса службы крови ФМБА России 2026.

Руководитель Брянской станции переливания крови ушел со своего поста. Стало известно, что Дмитрий Пёхов покинул свой пост несколько дней назад. Официальной информации по поводу его увольнения нигде не было опубликовано. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

Однако, экс-руководителя брянской службы крови 7 ноября уже заметили в Москве на Первом конгрессе службы крови. Причем, Дмитрий Пёхов был вместе с организаторами этого важного мероприятия – с заместителем Министра здравоохранения России Андреем Плутницким и начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрием Тришкиным.

Присутствие главного военного медика на данном мероприятии вполне понятно: поставка крови и ее компонентов в зону СВО спасает жизни сотням и тысячам военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

Пока неизвестно, в каком качестве в конгрессе принимал участие Дмитрий Александрович, но известно точно, что работа в Брянской службе крови по поставке жизненно важных компонентов в новые регионы России и зону боевых действий была поставлена на самый высокий уровень. Об этом в своё время рассказывал главный редактор «Московского комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин, который в качестве специального корреспондента сопровождал ценный груз из Брянска в Херсонскую область.

Несомненно, знания и опыт Дмитрия Пёхова будут востребованы на новом, важном и нужном для нашей страны, посту.

Тем временем Брянская станция переливания крови в отсутствии её бывшего руководителя продолжает свою жизненно важную работу.