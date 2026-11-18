Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Состоялась рабочая встреча губернатора Брянсокй области Егора Ковальчука с руководителем Управления Федерального казначейства по Брянской области Оксаной Беляевой. Обсудили соблюдение бюджетной дисциплины, переход на новые цифровые инструменты. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава брянского региона.

- С 1 сентября в регионе полноценно работает система казначейского мониторинга для анализа платежей на предмет финансовых рисков. Важно, что новые фильтры не затрагивают выплаты гражданам — зарплату, отпускные, пособия и соцвыплаты, - рассказал Егор Ковальчук.

Обсудили готовность региональной инфраструктуры к проведению эксперимента по расчетам в цифровом рубле. Его использование еще больше упростит контроль за целевым расходованием средств.

- «Электронный бюджет Брянской области» — по сути, цифровой бюджет региона, - отметил Егр Ковальчук. - Государственная информационная система работает восемь лет, чтобы деятельность Правительства Брянской области в финансовой сфере была открытой и прозрачной. Продолжим дальнейшее взаимодействие регионального финансового блока и органов УФК Брянской области для эффективной реализации нацпроектов и госпрограмм.

Напомним, предприятия Брянщины участвуют в международной выставке-ярмарке в Минске.