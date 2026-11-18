Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Предприятия Брянщины участвуют в международной оптовой выставке-ярмарке «PRODEXPO 2026» в Минске. Это одно из ключевых событий продовольственного рынка Беларуси. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- На коллективном региональном стенде компании представлены благодаря поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Брянской области» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - рассказал Егор Ковальчук.

Деловая программа выставки включает форум «Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ», приуроченный к 35 летию Содружества.в Минске.

Напомним, брянский губернатор встретился с заместителем Председателя Банка.

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