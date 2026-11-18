Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук провел рабочую встречу с заместителем Председателя Банка России Сергеем Беловым. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обеспечение непрерывности деятельности банковской и финансовой системы региона, способность инфраструктуры работать в условиях чрезвычайной ситуации и ограничений связи и Интернета — основные темы рабочей встречи, - рассказали Егор Ковальчук.

Глава брянского региона отметил, что для предпринимателей важно, чтобы были гибкие кредитные условия для реализации инвестиционных проектов.

- В сложной оперативной ситуации это требует новых решений, - рассказал Егор Ковальчук. - Об этом как раз и шла речь на рабочей встрече. Еще один ключевой вопрос, который обсудили, — новые подходы в перестраховании рисков, связанных с постоянными атаками со стороны ВСУ.